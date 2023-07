Rex Heuermann soll Gilgo-Beach-Morde begangen haben

Hier wird der mutmassliche Serienmörder Rex Heuermann festgenommen. 20M

Darum gehts Die sogenannten Gilgo-Beach-Morde sind seit mehr als zehn Jahren ungelöst.

Vergangene Woche konnte der mutmassliche Täter Rex Heuermann festgenommen werden.

Nun meldete sich eine Frau auf Tiktok, die mit ihm geschäftlich zu tun hatte.

Mehr als zehn Jahre nach dem grausigen Fund von insgesamt elf Leichen auf der New Yorker Insel Long Island ist ein Verdächtiger festgenommen und angeklagt worden. Dem 59-jährigen Rex Heuermann wird der Mord an mindestens drei Prostituierten zur Last gelegt, wie Staatsanwalt Ray Tierney am Freitag sagte. In einem vierten Mordfall gilt der New Yorker Architekt als Hauptverdächtiger, auch wenn noch keine Anklage erhoben wurde.

Nun meldet sich eine Frau, die zusammen mit Heuermann in einer Chat-Gruppe für Architekten und Designer war und auch einmal ein Gespräch mit ihm in einer Bar in New York geführt hatte. Auf Tiktok berichtet sie, dass sie eine unheimliche Sprachnachricht von Heuermann bekommen habe. Demnach soll er sich bei der Frau namens Dominique Vidal gemeldet haben, als sie die Chat-Gruppe verlassen habe. «Hey, hier ist Rex. Ich habe gehört, dass du nicht mehr Teil der Gruppe bist. Ich wollte trotzdem mit dir reden», hört man einen Mann auf einem Video, das Vidal auf Tiktok geteilt hat, sagen. Weiter sagte Heuermann, er wolle sich wieder einmal mit ihr treffen.

Gruppenchat unter anderem wegen Heuermann verlassen

Die Innendesignerin sagt, sie habe die Chat-Gruppe verlassen, weil sie geschäftlich sehr viel zu tun gehabt habe, aber auch wegen Heuermann. Sie beschreibt ihn als arrogant und unheimlich. «Er hat mir die Sprachnachricht Ende Februar hinterlassen, nachdem ich die Gruppe verlassen hatte», sagte Vidal auf Tiktok.

«Davor hat er mich ein paar Mal angerufen. Ich bin ans Telefon gegangen. Nichts wirklich Bedeutendes. Ich fand es seltsam, dass er mich anrief, weil ich keine Arbeit für ihn hatte. Es gibt keine laufende Beziehung. Wir waren nur zwei Leute, die in der gleichen Chat-Gruppe waren.» Grundsätzlich sei an der Sprachnachricht und an den Telefonaten nichts Beängstigendes dran gewesen, abgesehen von der Tatsache, dass es sich bei Heuermann um einen mutmasslichen Serienmörder handelt, so Vidal weiter.

DNA überführte auch Vierfachmörder Thomas N. Die Polizei kam Rex Heuermann auf die Spur – dank DNA-Spuren an einer Pizza, die er gegessen hatte. Diese Ermittlungsmethode erinnert an den Fall des Vierfachmordes von Rupperswil AG vom 21. Dezember 2015. Im Verlauf der Ermittlungen kam ein Antennensuchlauf zum Zug. Dieser zeigte, dass sich am Tag der Tat das Handy des Mörders Thomas N. nicht mit dem ansonsten üblichen Sendemast verbunden hatte. Dies machte ihn verdächtig, weil das Bewegungsmuster meist regelmässig war.



Zwischen Rupperswil und Rohr wurde schliesslich eine Verkehrskontrolle errichtet, mit dem Wissen, dass man den Verdächtigen antreffen würde. Dem war dann auch so. Die Polizei führte einen Alkoholtest durch und gelangte so an die DNA von N. Diese wurde im Labor mit der am Tatort sichergestellten DNA verglichen, was zu einem Treffer führte.

Beim Gespräch mit Heuermann in einer New Yorker Bar habe dieser sie gefragt, ob sie von den sogenannten Gilgo-Beach-Morden gehört habe. Das habe sie dann mit «Ja» beantwortet, so Vidal weiter. «Das ist ein Serienmörder, der in meiner Heimatstadt, in meinem Viertel, in dem ich wohne, nie gefasst wurde», so der mutmassliche Täter und Architekt Heuermann dazumal. Vidal entgegnete ihm dann, dass jeder ein Serienmörder sein könne, worüber er nur lachte.

Rex Heuermann wird dringend verdächtigt, die sogenannten Gilgo-Beach-Morde begangen zu haben. IMAGO/ZUMA Wire

Das sagen die Nachbarn über Heuermann

Patricia Maressa, die seit mehr als zwei Jahrzehnten gleich nebenan wohnt, sagt gegenüber NBC News: «Er ist ein grosser Mann. Immer gut gekleidet. Ich bin immer noch schockiert, was hier alles passiert. Es ist eine sehr ruhige Nachbarschaft. Während der Nacht würde man sogar eine Nadel fallen hören.»

Eine andere Frau berichtet: «Ich kannte ihn als Freund und Kollegen. Und ich bin total überrascht.» Sie habe am Dienstag, also zwei Tage vor der Verhaftung, mit ihm per Zoom gesprochen. «Er war sehr organisiert und sehr freundlich. Ich habe all das nicht kommen sehen.»

