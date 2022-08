Kanton Aargau : Mutmasslicher Sprayer (15) von Staufen wird von der Polizei gefasst

Eine Patrouille der Regionalpolizei Lenzburg kontrollierte vor einigen Tagen beim Schulhaus Staufen eine Gruppe Jugendliche. Dabei fiel den Polizisten auf, dass einer von ihnen blaue Farbe an den Fingern aufwies. Auch fanden sie auf dem Areal eine passende Spraydose. Prompt stiessen die Polizisten in der näheren Umgebung auch auf frische Sprayereien, wie die Kantonspolizei Aargau am Freitag mitteilte.



Die Kantonspolizei Aargau habe in der Folge weitere Ermittlungen gegen den 15-Jährigen aus der Region eingeleitet. Dabei hätten weitere Schmierereien im Dorf mit dem Jugendlichen in Verbindung gebracht werden können. Der Teenager ist weitgehend geständig und muss sich nun vor der Jugendanwaltschaft verantworten.



Der Sachschaden könne laut der Kantonspolizei Aargau noch nicht beziffert werden.