Klingnau AG

Polizei fasst Aargauer Sprengkörper-Bastler

In Klingnau AG ist am Freitag ein Mann vorübergehend festgenommen worden, der verdächtigt wird, mehrere Sprengkörper hergestellt zu haben. Der 42-jährige Schweizer ist geständig, handelte nach eigenen Angaben aber aus reinem Interesse an der Pyrotechnik. Die Zutaten habe er im Internet bestellt. Der Mann habe zugegeben, die Sprengkörper hergestellt und sie danach ausserhalb des Dorfes gezündet zu haben, teilt die Kantonspolizei Aargau mit. Doch bei der Einvernahme habe er betont, dabei keine bösen Absichten gehabt zu haben.