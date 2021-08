Tötung von Schweizerin in Phuket : «Wegen Corona Job verloren»- Mutmasslicher Täter nennt Geld als Tatmotiv

Ein 27-jähriger Mann wurde im Fall der auf Phuket tot aufgefundenen Schweizerin verhaftet. Er soll die Tat gestanden haben, wie die thailändische Polizei an einer Pressekonferenz am Sonntag verkündete.

Am Samstagmorgen sagte der Polizeichef von Phuket, dass man den Mann verhaftet habe.

Nach dem Tötungsdelikt an einer 57-jährigen Schweizerin wurde ein 27-jähriger Tatverdächtiger verhaftet.

An einer Pressekonferenz in Phuket hat die thailändische Polizei am frühen Sonntagmorgen Informationen zur Festnahme des mutmasslichen Mörders der getöteten Schweizerin (57) gegeben.