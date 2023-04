Kinderheim Wunsiedel: Mutmasslicher Täter von getöteter 10-Jähriger soll sich selbst verraten haben

Vergangene Woche kam es in einer Einrichtung in Deutschland zu einem Tötungsdelikt.

Der Schock in der deutschen Ortschaft Wunsiedel sitzt immer noch tief. Vergangene Woche wurde eine Zehnjährige in der Kinder- und Jugendhilfe-Einrichtung St. Josef in Wunsiedel unweit der tschechischen Grenze tot aufgefunden. Angestellte entdeckten das leblose Kind bereits am Dienstagmorgen gegen 8.45 Uhr, wie letzte Woche bekannt wurde.