Gerichtsprozess in Biel: Verteidiger des Uzi-Killers kritisiert «extrem illegale» Erhebung der DNA

Vier maskierte Täter verschafften sich im Juni 1999 Zutritt zu einer Liegenschaft in Biel-Mett. Sie fesselten das Ehepaar und dessen jüngsten Sohn mit Klebeband, knebelten sie und verbanden ihnen die Augen. Dem 14-Jährigen hielten sie den Lauf einer Pistole in den Mund und versuchten, ihm mit einem Lasergerät in die Augen zu zünden. Zudem schlugen sie die Eltern und hielten ihnen Waffen an die Schläfe.