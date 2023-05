Nach 24 Jahren : Mutmasslicher Uzi-Schütze steht ab Dienstag vor Gericht 

Der Fall liegt fast über ein Vierteljahrhundert zurück: Vier maskierte Täter verschafften sich im Juni 1999 Zutritt zu einer Liegenschaft an der Lindenhofstrasse in Biel-Mett . Sie fesselten das dort wohnhafte Ehepaar sowie dessen jüngsten Sohn, bedrohten die Opfer mit Waffen und fügten ihnen unter anderem Stromstösse aus Elektroschock-Geräten zu. Kurz nach Mitternacht kamen zwei weitere Söhne des Ehepaars zum Haus.

Nur ein Täter angeklagt

Jahrelang galt der Fall als ungelöst und die Ermittlungen waren auf Eis gelegt. Ende 2015 dann die Wende: So meldete ein heute 65-jähriger Nordmazedonier der Kantonspolizei Bern einen Einbruchdiebstahl in seinen Kiosk. Bei der Untersuchung des Mannes ergab sich eine Übereinstimmung mit einer DNA-Spur vom Tatort in Biel. In der Folge wurden die Ermittlungen wieder aufgenommen – auch mit dem Ziel, die anderen Täter zu fassen.

Ab Dienstag muss er sich nun unter anderem wegen Mordes und versuchten Mordes vor dem Regionalgericht in Biel verantworten. Die fünf Richterinnen und Richter werden insbesondere zu beurteilen haben, ob die DNA-Spur ausreicht, um den Mann schuldig zu sprechen – die Verteidigung ficht dies an. Ebenso bestreitet der Beschuldigte, am Überfall beteiligt gewesen zu sein. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung. Für den Prozess in Biel sind vier Tage veranschlagt, das Urteil wird am 6. Juni verkündet.