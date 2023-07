Paris: Mutmassliches Vergewaltigungsopfer wieder aufgetaucht

1 / 4 Die mexikanische Touristin gibt an, auf dem Marsfeld am Pariser Eiffelturm in ein Gebüsch gezerrt und von fünf Männern vergewaltigt worden zu sein. AFP Das mutmassliche Opfer war zunächst in das Spital gebracht worden. Nach ersten Untersuchungen verschwand die Mexikanerin schliesslich, ohne Anzeige erstattet oder einen DNA-Test durchgeführt zu haben. REUTERS Jetzt schreibt «Le Parisien», die Frau habe über das mexikanische Konsulat kontaktiert werden können. Sie soll demnach am Montagmorgen von Polizisten des dritten Arrondissements vernommen worden sein. imago images/IP3press

Darum gehts Eine mexikanische Touristin gab an, beim Eiffelturm vergewaltig worden zu sein.

Dann verschwand sie zunächst, ohne einen DNA-Test gemacht oder Anzeige erstattet zu haben.

Jetzt ist die Frau offenbar wieder aufgetaucht und polizeilich vernommen worden.

Die 27-jährige mexikanische Touristin, die sagt, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf dem Champ-de-Mars am Eiffelturm von fünf Männern vergewaltigt worden zu sein, ist offenbar wieder aufgetaucht. Die französische Zeitung «Le Parisien» hatte zunächst gemeldet, die Frau habe Paris verlassen, ohne einen Abstrich zur Sicherung von Spuren gemacht oder Anzeige gegen die mutmasslichen Vergewaltiger erstattet zu haben.

Jetzt schreibt «Le Parisien», die Frau habe über das mexikanische Konsulat kontaktiert werden können. Sie soll demnach am Montagmorgen von Polizisten des dritten Arrondissements vernommen worden sein. Wie die Frau erzählt hatte, wurde sie auf dem Marsfeld am Pariser Eiffelturm in ein Gebüsch gezerrt. Sie gab an, nacheinander von fünf Männern vergewaltigt worden zu sein. «Einer von ihnen stand Schmiere», erklärte sie. Ein Zeuge hörte Schreie, schlug die Verdächtigen in die Flucht und alarmierte die Rettungskräfte.

Schock und Blutergüsse

Das mutmassliche Opfer, das von den anrückenden Polizisten in Schockzustand und mit «Hämatomen an beiden Beinen» entdeckt worden war, war zunächst in das Spital gebracht worden. Nach ersten Untersuchungen war die Mexikanerin schliesslich verschwunden, ohne Anzeige erstattet oder einen DNA-Test durchgeführt zu haben.

Im April ist es am selben Ort bereits zu einem Vergewaltigungsversuch an einer jungen deutschen Touristin gekommen. Die rechtskonservative Bezirksbürgermeisterin Rachida Dati fordert darum nun, den Park Champ de Mars, in dem sich der Eiffelturm befindet, nachts abzusperren. In Paris werden die meisten Parks über Nacht abgesperrt, unter anderem die Tuilerien.