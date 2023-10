Muttenz BL : Teenager attackieren Grillparty – ein Schwerverletzter 

Im Rütihard in Muttenz BL ist es in der Nacht von Samstag auf Sonntag, dem 7. und 8. Oktober, zu mehreren tätlichen Angriffen gekommen. In der Folge wurden zwölf Personen aus der Gruppe der mutmasslichen Angreifer festgenommen. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft hielten sich zahlreiche Personen im Rahmen einer Party bei den Grillplätzen im Gebiet Rütihard auf. Nacheinander wurden einzelne Personen von der Tätergruppe angegriffen. Dabei wurde eine Person schwer verletzt. Anschliessend entfernten sich die mutmasslichen Täter in unbekannte Richtung.