 Muttenz: Episches Foto von Gewitter macht auf Facebook Furore

1 / 7 Mit diesem Bild macht der Muttenzer Amateurfotograf auf Facebook Furore. Enstanden ist die Aufnahme in der Nacht auf Freitag. Peter Wehrli Das Naturschauspiel fasziniert immer wieder von neuem. Hier kommen die besten Gewitterbilder unserer News-Scouts. 20min/News-Scout Timing ist alles. 20min/News-Scout

Darum gehts Mit dem Wettereinbruch gingen in Basel auch Gewitterspektakel einher.

Ein Hobby-Fotograf hielt von Muttenz BL aus einen der gigantischen Blitze mit der Kamera fest.

Anstatt wegen des Gewitters wach zu liegen, griff Peter Wehrli zur Kamera und erntet nun Bewunderung.

Mit einer spektakulären Aufnahme eines Blitzeinschlags über Basel sorgt der Hobby-Fotograf Peter Wehrli auf Facebook für Furore. Die beiden Roche-Türme, die sonst das Stadtbild beherrschen, werden von der Natur zu Statisten degradiert. «Es ist beeindruckend, wie grossartig die Natur mit ihren Gewalten ist», schreibt Wehrli dazu. Eine Userin kommentierte das Foto in der Facebook-Gruppe «Du bisch vo Muttenz wenn…» mit: «Einfach nur wow! So ein tolles Bild!» Nebst lobenden Kommentaren hagelt es Dutzende von Likes. Entstanden ist das Bild in der Nacht von vergangenem Donnerstag auf Freitag.

Über Basel-Stadt wurden während des Gewitters 112 Blitze registriert, über dem Baselbiet kam es gar zu 1871 Entladungen, wie MeteoNews berichtete.

«Ich bin durch das Gewitter aufgeweckt worden», erzählt Wehrli. Statt sich zu ärgern, erkannte er sofort die Gelegenheit, die sich ihm da bot. Statt wach zu liegen, packte der passionierte Fotograf aber Kamera und Stativ und stellte sich an sein Giebelfenster. Von seinem Wohnort in Muttenz aus hatte er beste Sicht auf Basel und die dramatische Wetterlage, die sich über der Stadt konzentrierte. Um zwanzig nach eins in der Früh war es so weit, mit einer Langzeitbelichtung gelang Wehrli dieser Schnappschuss. 30 Sekunden dauerte die Belichtungszeit, wie er später auf Facebook verriet.

Die Bilder des Hobby-Fotografen sind beliebt

Auf Facebook und anderen sozialen Netzwerken erntete Peter Wehrli eine Menge Applaus und Bewunderung für seine Fotografien . «Ich teile meine Fotos gern und freue mich über die Kommentare unter meinen Beiträgen», so der Muttenzer. Besonders gut kommen seine Fotos jeweils in der Facebook-Gruppe «Du bisch vo Muttenz wenn…» oder auf seinem Instagram-Profil an.

Aktivier jetzt den Basel-Push!