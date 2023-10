Muttenz BL: Jüdischer Schüler antisemitisch beschimpft – Schule handelt

Am Freitag ist es zu einem Vorfall an einer Privatschule in Muttenz gekommen. Ein Junge aus einer jüdischen Familie wurde antisemitisch beschimpft. Der beleidigende Schüler wurde daraufhin von der Schule dispensiert.

Am Freitag kam es an der Freien Mittelschule FOS in Muttenz BL zu einem Schülerstreit mit antisemitischer Äusserung, dies melden mehrere News-Scouts gegenüber 20 Minuten. In einer Medienmitteilung bestätigte die Schule am Montagabend, dass es am Freitag um kurz nach acht Uhr morgens bei einem Spaziergang zu einem Streit zwischen einem Schüler aus einer jüdischen Familie und einem anderen Schüler gekommen sei. «Der andere äusserte sich antisemitisch», heisst es vonseiten der Privatschule, die der Steinerschule nahe steht.

Wie die Schulleitung schreibt, hat sie besagten Schüler kurz danach, um 8.15 Uhr, vom Unterricht dispensiert. Ausserdem habe die Schulleitung die Eltern der betroffenen Schüler informiert und den Vorfall mit anderen Schülerinnen und Schülern an der Schule thematisiert. Die Schule machte dabei deutlich, dass sie keine antisemitischen oder diskriminierenden Äusserungen dulde, heisst es in der Medienmitteilung.

Am Montag bestätigen einige Schüler gegenüber 20 Minuten vor Ort den Vorfall am Freitag. Als Massnahme habe die Privatschule die Polizei Baselland am Montag für eine Präventionsveranstaltung eingeladen, teilt sie mit. Dies bestätigt die Polizei Basel-Landschaft auf Anfrage.

Zwei Vorfälle in Basel

Zu antisemitischen Vorfällen kam es seit der Konflikt zwischen Israel und der Hamas eskalierte auch an baselstädtischen Schulen. Wie das «Regionaljournal» von Radio SRF berichtet, wurde an einer Basler Sekundarschule ein Schüler gezielt antisemitisch provoziert. Der Vorfall werde nun aufgearbeitet, so das Basler Erziehungsdepartement. In einem weiteren Fall wurde die Polizei aufgeboten, weil Palästina-Aktivisten vor einer Schule Propaganda verteilten.

Das Basler Erziehungsdepartement hat nach den Herbstferien ein Schreiben an alle Schulen verschickt und dazu angehalten, antisemitische Vorfälle konsequent zu melden.