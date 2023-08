Muttenz BL: Darum kam es am Freitagabend zum Verkehrschaos

Dunkler Rauch stieg am Freitagabend über der Autobahn A2 bei Muttenz BL auf. Der Grund war ein Fahrzeugbrand, der zu Verkehrsbehinderungen im Abendverkehr führte. Zum Brand kam es kurz nach 19.30 Uhr, die Meldung ging wenige Minuten danach bei der Einsatzzentrale der Baselbieter Polizei ein. Das in Brand geratene Fahrzeug befand sich auf der Autobahn A2, kurz nach dem Tunnel Schweizerhalle, in Fahrtrichtung Basel, wie es in einer Polizeimitteilung heisst. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr stand das Fahrzeug mit der Front bereits in Vollbrand und verursachte eine starke Rauchbildung.