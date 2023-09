Muttenz BL: Er versuchte, über Katzenleiter zu flüchten – dann kam ein Hund

Ein News-Scout wird Zeuge davon, wie sich ein Einbrecher am helllichten Tag in einer Siedlung Zutritt zu mehreren Wohnungen verschaffte. Die Polizei Basel-Landschaft konnte ihn festnehmen. Drei Verdächtige ergriffen die Flucht mit dem Auto.

Von einem Balkon stahl der Kriminelle einen Laptop, ein Telefon und einen Ring.

Die Polizei konnte einen Täter festnehmen. Der News-Scout beobachtete, dass drei weitere Männer die Flucht ergriffen.

Ein dreister Einbrecher trieb am helllichten Tag am Sonntag sein Unwesen in einer belebten Muttenzer Wohnsiedlung. Ein Anwohner wurde Zeuge der Tat, wie er gegenüber 20 Minuten schildert. «Um 13.30 Uhr kam eine Nachbarin zu uns und erzählte, dass jemand bei ihr einbrechen wollte», so der Mann.

Dem Anwohner war schon zuvor etwas Verdächtiges im Garten der Wohnanlage aufgefallen. Erst hielt er es noch für eine Katze. Schnell wurde ihm aber klar, dass er im Augenwinkel den vorbeihuschenden Einbrecher gesehen hatte.

Die Nachbarin rief umgehend die Polizei: Der Täter hatte ein neues Handy, einen Laptop und einen Ring von ihrem Balkon geklaut. Der Einbrecher sei dann auch kurzzeitig verschwunden, nur um sich wenig später erneut an die Siedlung heranzuschleichen. «Er kam aus dem angrenzenden Wald», ist sich der Anwohner sicher, und versuchte dann via Balkon auch in seine Wohnung einzudringen. Als der Unbekannte realisierte, dass sich die Familie des News-Scouts darin aufhielt, versuchte er sein Glück woanders.

Der Einbrecher habe immer wieder versucht, mit Anwohnern, die sich an diesem schönen Nachmittag im Garten aufhielten, zu sprechen. «Er tat so, als würde er sie kennen», so der Mann. «Als die Polizei eintraf, versuchte er, über eine Katzenleiter zu flüchten», berichtet er weiter. Dies ist ihm allerdings nicht gelungen, weil sich ein Nachbar mit einem Hund der Siedlung näherte.

Familie hat nach Einbruch Angst

Wie der Augenzeuge berichtet, konnte die Polizei den Einbrecher festnehmen. Er beobachtete aber, wie drei Personen mit einem hellen Fiat die Flucht ergriffen, als die Polizei eintraf. Wie genau das Trio in die Einbrüche verwickelt war, wisse er nicht.

Der News-Scout schildert, dass seine Familie nach dem Vorfall geschockt sei und Angst habe. Geschockt seien ausserdem auch viele weitere Anwohnende, bei denen ebenfalls eingebrochen wurde oder es der Einbrecher zumindest versucht habe.

Auf Anfrage bestätigt die Polizei Basel-Landschaft den Vorfall. «Es befindet sich eine Person in Haft», so Mediensprecher Adrian Gaugler. Eine mögliche Mittäterschaft von weiteren Personen befinde sich aktuell in Abklärung.