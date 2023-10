Wann der Prozess am Strafgericht Basel-Landschaft stattfindet, ist noch nicht bekannt.

Die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft hat die Strafuntersuchung gegen einen 48-jährigen Mann abgeschlossen und gestützt auf die Untersuchungsergebnisse gegen ihn Anklage am Strafgericht Basel-Landschaft erhoben, wie sie in einer Mitteilung vom Dienstagmorgen schreibt. Sie wirft dem Mann mehrfache, teilweise versuchte Rassendiskriminierung, öffentliche Aufforderung zu Verbrechen oder zu Gewalttätigkeiten sowie weitere Delikte vor.

Wie 20 Minuten weiss, handelt es sich dabei um den ehemaligen Basler Sektionschef der Partei national orientierter Schweizer (Pnos) Tobias Steiger. Der Basler Neonazi ist schon einschlägig vorbestraft. So wurde er 2021 wegen antisemitischen Aussagen per Strafbefehl zu einer Busse verurteilt. Bekannt wurde der Mann als Organisator einer rechtsextremen Kundgebung 2018 in Basel.