FC Basel: Muttenzerkurve entschuldigt nach Ausschreitungen

Nach dem Cup-Halbfinale zwischen dem FC Basel und den Berner Young Boys am 4. April kam es zu massiven Ausschreitungen . Dabei wurden Sicherheitskräfte des Stadions von Anhängern der Muttenzerkurve angegriffen, wobei vier Personen teils schwer verletzt wurden. Ein Security schwebte zeitweise gar in Lebensgefahr. Als Reaktion verfügten die Basler Kantonspolizei und der FC Basel, dass bei der nächsten Begegnung der beiden Vereine am 16. April die Muttenzerkurve und der Gästesektor geschlossen bleiben . Über eine Woche nach den brutalen Szenen vor dem Stadion äussert sich jetzt die Muttenzerkurve zu den Geschehnissen.

«Das Ausmass der Gewalt schockiert uns selbst», schreibt die Muttenzerkurve in ihrer Stellungnahme, die am Mittwochmorgen veröffentlicht wurde. Es habe zwar auch in der Vergangenheit bereits handgreifliche Zusammenstösse gegeben, doch diese seien nicht zu vergleichen mit den Vorkommnissen vom 4. April. Die Kurve bereue es, den Respekt vor dem Leben und der Menschlichkeit des Gegenübers nach dem Spiel kurzzeitig verloren zu haben. «Dass wir nicht in der Lage waren, das Ganze zu stoppen, war nicht vorhersehbar und lässt uns konsterniert zurück», so die Kurve.