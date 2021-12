Muttenzerkurve will den Marsch in Bern – YB greift zu drastischem Mittel

Am 15. Dezember findet in Bern der Spitzenkampf zwischen YB und Basel statt.

Am Mittwoch hat die Swiss Football League (SFL) bekanntgegeben, dass bis zum Ende des Jahres alle Gästesektoren in der Super League geschlossen bleiben. Kurz: Die Liga entschloss, die Gästefans rauszuschmeissen. Dieser Entscheid sorgte für grossen Frust, wie etwa beim FCB-Star Pajtim Kasami.

Vor der Conference-League-Partie gegen Karabach zeigte er sich verärgert, dass sein Team ohne eigenen Support in den nächsten drei Liga-Spielen antreten muss: «Es ist frustrierend, wenn ich daran denke, dass es bei den nächsten Auswärtsspielen keine Basler Fans gibt. Wir haben die besten Fans in der Schweiz, das ist ein grosser Verlust.» Und: «Wegen der Pandemie verstehe ich den Entscheid. Aber ich verstehe nicht ganz, dass das jetzt für die letzten zwei Runden eingeführt worden ist. Aber die Liga hat sicherlich richtig entschieden. Vor allem gegen Bern hätte ich jedoch sehr gerne FCB-Fans im Rücken gehabt.»

YB verkauft keine Einzeltickets

Kurze Zeit später verkündete dann die Basler Muttenzerkurve, dass sie trotzdem am 15. Dezember nach Bern reisen wird. Unter dem Motto «Jetzt erscht rächt» rief die Organisation dazu auf, sich wie geplant um 14 Uhr in der Berner Altstadt zu versammeln. Und die FCB-Fanpage baselfc1893 schrieb auf Insta: «Das Kasperlitheater mit der Liga mache mir nit mit! Zeige mir, was Basel isch und unterstütze unsere Mannschaft trotzdem.» Das wollen die Young Boys jedoch verhindern. Am späten Donnerstagnachmittag verkündet der Club, dass für den Spitzenkampf keine Einzeltickets verkauft werden.