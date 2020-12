Brasilien : Mutter (23) geht feiern, während ihre drei kleinen Kinder verbrennen

Eine 23-jährige Frau ging im brasilianischen Rio Branco in eine Bar und liess ihre Kinder im Alter von vier und zwei Jahren sowie acht Monaten alleine zurück. Während sie weg war, brach in ihrem Zuhause ein Feuer aus.

Drei Kinder im Alter von vier Jahren, zwei Jahren und acht Monaten starben bei einem Brand in Rio Branco, Brasilien, nachdem ihre Mutter (23) sie alleine in ihrem Haus zurückgelassen hatte, als sie in eine Bar feiern ging. Wie brasilianische Medien berichten, waren die drei Kinder im Holzhaus gefangen.