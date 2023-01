Region Bodensee : Mutter (24) von zwei Kindern getötet – 22-Jähriger verhaftet

Sandra P. war seit einer Woche als vermisst gemeldet. Am Dienstagabend wurde sie bei Stockach (D) tot aufgefunden. Sie wurde Opfer eines Tötungsdelikts. Die junge Frau hinterlässt zwei Kinder.

Sandra P., die in dieser Woche tot aufgefundene 24-Jährige aus der Nähe von Konstanz (D), ist vorsätzlich getötet worden. Dies habe eine Obduktion bestätigt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit.

Sandra P. war seit Freitag vergangener Woche vermisst und am Dienstag auf dem Gebiet der Gemeinde Stockach (D) tot aufgefunden worden. Stockach (D) liegt rund 30 Kilometer von der Schweizer Grenze weg. Der mutmassliche Täter (22) und das Opfer kannten sich. Die Ermittler der Kriminalpolizei in Rottweil könnten eine Beziehungstat nicht mehr ausschliessen, hiess es. Der 22-Jährige sitzt seit Mittwoch wegen Totschlagverdachts in Untersuchungshaft. Laut «Südkurier» soll es sich beim Verhafteten um ihren Partner handeln.