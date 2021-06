Solingen (D) : Mutter (27) steht wegen Ermordung von fünf ihrer Kinder vor Gericht

Im September 2020 tötete eine Frau in Solingen fünf ihrer sechs Kinder. Nun steht sie am kommenden Montag für die Taten vor Gericht. Ihr Motiv ist noch ungeklärt.

Im Fall der fünf getöteten Kinder im nordrhein-westfälischen Solingen beginnt am Montag vor dem Landgericht Wuppertal der Mordprozess gegen deren Mutter. Die zur Tatzeit 27-Jährige muss sich wegen heimtückischer Tötung in fünf Fällen verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft der sechsfachen Mutter vor, ihre fünf jüngsten Kinder am 3. September 2020 in ihrer Wohnung erstickt beziehungsweise erwürgt zu haben.