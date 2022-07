Kanton Neuenburg : Mutter (37) wirft Kinder (2 und 4) vom Creux du Van und springt in den Tod

Am berühmten Creux du Van im Kanton Neuenburg ist eine Frau offenbar mit ihren beiden Kinder in den Tod gesprungen.

Schreckliches Drama am Creux du Van. Wie die Staatsanwaltschaft Neuenburg am Montag mitteilt, sind am Sonntag drei Menschen ums Leben gekommen. Eine 37-jährige Mutter soll mit ihren beiden Kindern im Alter von zwei und vier Jahren abgestürzt sein.



Die sofort eingeleitete Suche der Polizei Neuenburg mithilfe eines Rega-Helikopters führte zum Fund von drei Leichen. Nach Erkenntnissen der Polizei habe die Mutter ihre beiden Söhne von der Klippe geworfen und sei danach in den Tod gesprungen.



Das Staatsministerium des Kantons Neuenburg hat die Ermittlungen übernommen.