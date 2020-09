Im Kanton Freiburg war am Freitagabend gegen 17 Uhr eine Autofahrerin von Charmey aus in Richtung Châtel-sur-Montsalvens unterwegs. Aus noch ungeklärten Gründen geriet die 39-Jährige in ihrem Fahrzeug in einer Rchtskurve auf die Gegenfahrbahn, wie die Kantonspolizei mitteilt. Dort kollidierte das Auto mit einem entgegenkommenden Lieferwagen.