Anklageschrift wie Folterroman

Mutter befahl ihren Kindern, Kot und Erbrochenes zu essen

Ein Elternpaar ist angeklagt, ihre zwei Kinder während Jahren massiv misshandelt und gedemütigt zu haben. Schläge, Kellerarrest und Essensentzug waren an der Tagesordnung.

Die 22 Seiten umfassende Anklageschrift liest sich wie ein Folterroman. Was dem heute 49-jährigen kosovarischen Maler und seiner um ein Jahr jüngeren und inzwischen geschiedenen Schweizer Ehefrau alles vorgeworfen wird, sprengt jegliches Vorstellungsvermögen. Das in Zürich wohnhaft gewesene Paar soll zwischen Anfang 2003 und Ende 2010 ihre beiden Kinder – eine Tochter und einen Sohn, die inzwischen erwachsen sind – über Jahre hinweg misshandelt und vernachlässigt haben.

So schlossen die Eltern ab 2006 die beiden damals sieben- und achtjährigen Kinder nahezu jede Nacht im Kinderzimmer ein. Ab 2008 wurden sie im Keller des Reiheneinfamilienhauses eingeschlossen. Am Wochenende verriegelten die Eltern die Tür zu Kinderzimmer oder Keller auch tagsüber, und die Kinder konnten lediglich zweimal täglich auf die Toilette. Wenn sie auf den Boden urinierten und koteten, mussten sie Urin und Kot eigenhändig wegputzen.

Kinder waren untergewichtig

Auch auf die Körperpflege der Kinder achteten die Eltern nicht. Die Kinder hatten zu kleine Schuhe, sodass sie jeweils Blasen an den Füssen bekamen. Sie durften auch nicht an Schulausflügen und Klassenlagern teilnehmen, und Kontakte zu Gspänli wurde ihnen verboten. Sie waren von der Aussenwelt nahezu isoliert.

Laut Anklageschrift verlangte die Mutter von den Kindern, dass sie ihr eigenes Erbrochenes aufessen müssen. Den Kopf des Mädchens drückte sie in das Erbrochene hinein. Der Knabe musste zudem seinen Kot essen, was er tat. Die Mutter schnitt dem Mädchen die schulterlangen Haare gegen ihren Willen bis auf ein paar Millimeter ab. In einem Fall mussten die Kinder ihre mit Urin vollgesogenen Windeln auf den Kopf setzen und von morgens bis abends stillstehen. Der Vater drückte einmal den Kopf des Mädchens in die WC-Schüssel und spülte.