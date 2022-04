Jugendliche erleidet Folgeschäden: Mutter behandelt Tochter mit Keto-Diät anstelle von Medizin

Spital meldete den Fall der Kesb

Später gab die Mutter während mehrerer Monate gegenüber der Beiständin und einem behandelnden Arzt an, dass es der Tochter gut gehe. Im Sommer 2017 reiste sie zu einer Verwandten in die USA. Diese bemerkte epileptische Anfälle bei der Tochter. Die Mutter verweigerte eine Behandlung und ihre Verwandte meldete dies der Kinderschutzbehörde vor Ort. Dann tauchte die Mutter mit der Tochter unter und reiste später nach Grossbritannien. Dies bekam die Kesb mit, die zuständige Kindesschutzbehörde in England wurde informiert. Die Tochter kam schliesslich in ein Spital und wurde behandelt. Gegen Ende 2018 wurde bei ihr in der Schweiz ein «unterdurchschnittliches kognitives Gesamtleistungsniveau mit neuropsychologischen Funktionsstörungen» diagnostiziert, die durch die nicht therapierte Epilepsie entstanden sind.