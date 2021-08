Ansteckungen im Klassenzimmer - Mutter bietet Luftfilter an, Schule lehnt ab

1 / 8 «Die Zahl der neuen Corona-Fälle steigt wieder stark, womit ein grosses Risiko besteht, sich in der Schule mit der Delta-Variante anzustecken», sagt R.M. 20min/Taddeo Cerletti Der Luftfilter, den Mutter R. M.* gekauft hat, steht im Wohnzimmer statt im Klassenzimmer. Privat «Doch die Schule lehnte das Gerät ab mit der Begründung, es mache zu viel Lärm.» Nun steht das Gerät im Wohnzimmer statt im Klassenzimmer. Getty Images

Darum gehts Mutter R. M.* hat für 250 Franken einen Luftfilter für die Klasse ihrer Tochter gekauft.

«Doch die Schule lehnte das Gerät ab mit der Begründung, es mache zu viel Lärm», sagt die Mutter.

Die grossen Fensterflächen erlaubten hervorragendes Lüften, rechtfertigt der Schulleiter die Absage.

Für die Tochter von R. M.* bleibt das Klassenzimmer vorläufig tabu. Unterrichtet wird sie seit der zweiten Corona-Welle im Homeschooling. «Die Zahl der neuen Corona-Fälle steigt wieder stark, womit ein grosses Risiko besteht, sich in der Schule mit der Delta-Variante anzustecken», sagt R.M. Noch während der Sommerferien setzte sie alles daran, ihre Tochter mit gutem Gewissen wieder in die Primarschule Buchs ZH schicken zu können.

Händewaschen und Lüften reichten nicht, sagt M. Deshalb hat sie für 250 Franken einen Luftfilter gekauft und ihn der Schule zur Verfügung gestellt. «Doch die Schule lehnte das Gerät ab mit der Begründung, es mache zu viel Lärm.» Nun stehe das Gerät im Wohnzimmer statt im Klassenzimmer.

Die Mutter versteht die Reaktion der Schule nicht. «Jeder Wasserhahn ist lauter als dieser Luftfilter.» Das Gerät habe bei einem Betrieb von drei Viertel rund 42 Dezibel. «Ein offenes Fenster hat 50 Dezibel plus Lärmquelle sogar 70 Dezibel.»

«Wir können hervorragend lüften»

Bernhard Hochuli, Schulleiter des betreffenden Schulhauses Zihl in Buchs rechtfertigt das Nein: Die Schulleitung habe sich intensiv damit auseinandergesetzt und eine Abwägung vorgenommen. In ihren Schulzimmern verfügten sie über sehr grosse Fensterflächen in allen Schulzimmern, die alle geöffnet werden könnten. «Damit können wir während der Pausen aber auch während des Unterrichts, zumindest bis die Temperaturen nicht unter ein gewisses Niveau sinken, hervorragend lüften.»

Diese Massnahme werde auch wissenschaftlich als die wirksamste für eine gute Luft im Schulzimmer empfohlen, so der Schulleiter. «Mobile Raumfilter werden allerhöchstens dann empfohlen, wenn die Möglichkeit des Lüftens nicht gegeben oder nur eingeschränkt möglich ist.»

Diese Raumfilter verursachten Lärmemissionen bis zu 50 Dezibel, liefen sie auf voller Stärke, so der Schulleiter. «Dabei handelt es sich um einen permanenten Lärm, der eine Unterhaltung, ein Gespräch oder eine Einführung massiv stört.» Vor allem Kinder, die bei dem Gerät oder in der Nähe sässen, würden dadurch sehr stark belastet und könnten wahrscheinlich dem Unterricht kaum mehr folgen. «Die meisten Eltern vertrauen uns, dass wir die Situation nicht auf die leichte Schulter nehmen und uns um eine gesunde, ungefährliche Schule bemühen.»

CO2-Messgeräte als Alternative

Die steigenden Corona-Zahlen zum Schulstart versetzen viele Eltern in Unruhe. Dazu kam es etwa an Schulen im Aargau, in Malans GR und Schaffhausen zu Ausbrüchen. Eine Petition der Initiative «Protect the Kids» fordert unter anderem CO2-Sensoren und Luftfilter in jedem Schulzimmer. Bis am Dienstag hatten sie über 1500 Personen unterzeichnet. Auch eine neue Schweizer Studie bewertet Luftfilter als wirksames Mittel gegen Aerosole (siehe Box).

Andere Schulen setzen auf CO2-Messgeräte. Drei von vier Schulpräsidien in Winterthur ZH starten in ihren Schulkreisen mit CO2-Messgeräten in das neue Schuljahr. Diese zeigen in Form von Signalfarben an, wann gelüftet werden muss. Sie habe organisatorisch und finanziell sehr dafür kämpfen müssen, damit jedes Klassenzimmer mit einem Gerät ausgestattet werde, sagt Chantal Galladé (GLP), Präsidentin der Kreisschulpflege Stadt-Töss. «Noch besser wären Luftfilter – diese sind aber leider zu teuer.» Dennoch hoffe sie, dass die Kantone demnächst alle Schulen mit Luftfiltern ausrüsten. «Die Kinder wurden nicht gefragt, ob sie durchseucht werden wollen. Auch sollen die Schulen offen bleiben.»

*Name der Redaktion bekannt.

Hepa-Filter und geöffnete Fenster Eine neue Studie untersucht, wie effizient verschiedene Massnahmen im Zusammenhang mit der Übertragung von Aerosolen in Schulen sind. Distanz und Desinfizieren alleine böten nicht den nötigen Schutz gegen die Übertragung durch Aerosole, so die Autorinnen und Autoren. Als beste Methode beurteilen sie unter anderem den Einsatz von Hepa-Filtern (High Efficiency Particulate Air), sogenannte Schwebstofffilter. «Dieser Luftfilter kann mindestens 99,97 Prozent Staub, Pollen, Schimmel, Bakterien, Viren und jegliche Aerosol Partikel von mindestens 0,3 Mikrometern entfernen.»

In einem Test erwiesen sich Hepa-Filter als gleich oder mindestens so wirksam gegen Viruspartikel wie den ganzen Tag geöffnete Fenster. Die besten Resultate liefert laut der Studie aber eine Kombination aus Lüftung, Masken und Hepa- Filtern mit einer bis zu 30-fachen Reduktion von Viruspartikeln.