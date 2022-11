US-Bundesstaat Indiana : Mutter darf transplantiertes Herz ihrer Tochter schlagen hören

Mehr als vier Jahre nach dem Tod ihrer Tochter hat eine Frau aus dem US-Staat Indiana das Herz ihres Kindes wieder schlagen hören. Amber Morgan traf am Samstag Tom Johnson, den Mann, dem Ärzte das Herz ihrer Tochter damals eingepflanzt hatten, wie die Zeitung «Chicago Tribune» berichtete. Mit einem Stethoskop lauschte sie auf die Herztöne in der Brust des 68-Jährigen. «Es ist fast, als ob ich meine Tochter noch einmal umarmen könnte», sagte sie. «Als Mutter hörst Du auf den Herzschlag Deines Kindes, wenn Du schwanger bist und ich glaube nicht, dass Du es noch mal hören willst. – Es ist unglaublich.»

Ihre Tochter war mit 20 Jahren an den Folgen von Asthma gestorben. Der seit seiner Kindheit herzkranke Johnson erhielt das Spenderorgan, nachdem alle anderen Behandlungsmethoden keine Erfolg hatten. Ein Jahr nach der Transplantation schrieb er 2019 an Morgan, um sich zu bedanken. Auch auf einen zweiten Brief erhielt er keine Antwort, bis sich Morgan jetzt doch entschloss, nicht zuletzt, weil sie inzwischen selbst Herzprobleme hat. Das Organspendenetzwerk in Indiana organisierte das seltene Treffen.