Solothurner Verwaltungsgericht - Mutter darf wegen Covid-Isolation eigene Tochter nicht im Spital besuchen

Weil eine Frau aus dem Kanton Solothurn an Covid-19 erkrankte, musste sie sich zehn Tage in Isolation begeben.

Das Solothurner Verwaltungsgericht musste sich mit dem Fall einer Mutter in Covid-Isolation beschäftigen. Vier Tage vor dem Ende der zehntägigen Schutzmassnahme flehte die Frau in einer Mail an das Gericht darum, zu ihrer Tochter ins Kinderspital Biel zu dürfen. Laut dem Urteil hatte die Mutter dazu ein Foto der intubierten Tochter mitgeschickt, und betont, dass es dem Kind sehr schlecht gehe. Die Mutter wollte ihre Isolation daher unterbrechen oder diese bei der Tochter verbringen.