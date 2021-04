Entführte Mia (8) - Mutter Lola Montemaggi wird nach Frankreich ausgeliefert

Nach Verhaftung in der Schweiz : Mutter der entführten Mia (8) wird nach Frankreich ausgeliefert

Die Schweiz hat die Auslieferung von Lola Montemaggi nach Frankreich bewilligt. Die 28-jährige Corona-Leugnerin hatte ihre Tochter entführen lassen und war mit ihr in die Schweiz geflüchtet.

In diesem Holzhaus in Sainte-Croix kamen Mutter und Tochter unter. Es gehört zu einer Fabrik, die von einer «selbstverwalteten Gruppe» bewohnt wird.

Drei Männer hatten die achtjährige Mia Montemaggi am Dienstag, dem 13. April, im Osten Frankreichs entführt. Jetzt wird ihre Mutter an Frankreich ausgeliefert.

Sie war vergangene Woche in einem besetzten Haus in Sainte-Croix verhaftet worden.

Das Bundesamt für Justiz habe die Auslieferung von Lola und Mia Montemaggi genehmigt, wurde am Donnerstag bekannt. Sie sollen in den kommenden Tagen an die französischen Justizbehörden übergeben werden, wie «24 Heures» berichtet. Die Mutter war am 18. April auf einem besetzten Fabriksgelände in Sainte-Croix festgenommen worden, wohin sie sich nach der Entführung ihrer Tochter geflüchtet hatte.