Emily (4) wird von Ärzten abgewiesen und stirbt

In Klinik abgewiesen : Mutter der toten Emily (4) will Ärzte zur Rechenschaft ziehen

In Herford, im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen, bemerkten die Eltern der vierjährigen Emily nach den Weihnachtstagen besorgniserregende Auffälligkeiten an ihrer kleinen Tochter. Am 27. Dezember seien sie mit ihr zur Klinik in Herford gegangen. Dort sei sie nach einer Untersuchung wieder nach Hause geschickt worden.



Wenige Tage später habe auch ein ärztlicher Notdienst keinen weiteren Handlungsbedarf erkannt, wie «Focus» berichtet. Dann, am Neujahrstag, sei das Mädchen bei einem erneuten Versuch endlich in der Klinik in Herford aufgenommen worden. Jedoch kam dies zu spät. Emily verstarb dort noch am selben Tag.