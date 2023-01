Neuseeland: Mutter entführte Lily (10) und Pearl (8) – hat sie sich bei Unbekannten versteckt?

Ein Entführungsfall hielt ganz Neuseeland in Atem: Eine Mutter verschwand an Heiligabend mit ihren beiden Töchtern, am Dienstag konnte die Polizei die Frau verhaftet.

1 / 2 Lily (10) und Pearl (8) verschwanden am 24. Dezember 2022 – am 4. Januar fand die neuseeländische Polizei sie wieder. Facebook/NZ Missing Persons Die Mutter hatte die Töchter offenbar entführt und war von Auckland nach Wellington unterwegs – sie plante, Premierministerin Jacinda Ardern (Mitte) zu treffen. Die Politikerin sollte ihr bei der Lösung eines rechtlichen Konflikts helfen. IMAGO/AAP

Darum gehts Eine Mutter aus Neuseeland entführte ihre Töchter an Heiligabend.

Am Montag hatten Zeugen sie an einer Tankstelle vor Auckland gesehen.

Die Story endet mit einem Happy End.

Von der zehnjährigen Lily und ihrer achtjährigen Schwester Pearl fehlte seit dem 24. Dezember jede Spur – bis am späten Dienstagabend. Die beiden Mädchen waren laut der neuseeländischen Polizei von der eigenen Mutter entführt worden. Die Frau wird beschuldigt, gegen eine Einziehungsanordnung verstossen zu haben und sollte sich dafür vor einem Bezirksgericht in Wellington verantworten.

Die Behörden fahndeten nach der Mutter, man machte sich «ernsthafte Sorgen um das Wohlergehen der Kinder». Augenzeugen meldeten am späten Montagabend der Polizei, dass sie die Mädchen an einer Tankstelle in Süd-Auckland gesichtet hatten. Dann verlor sich die Spur wieder.

Mutter wollte Premierministerin Andern sprechen

Am Dienstagmorgen postete die Frau ein Video auf Facebook. «Ich bin hier im Parlament in Wellington, weil ich hoffe, dass ich die Premierministerin Jacinda Ardern sehen kann», sagte sie in dem Video. Sie habe ein riesiges Problem, das sie bereits versucht habe, «auf vielen Ebenen zu lösen». Weil das jedoch nicht funktioniert habe, wolle sie nun die höchste Politikerin des Landes sprechen. «Es betrifft meine beiden Kinder und mich. Ich bin den ganzen Weg hierher gefahren. Es hat mich fast 24 Stunden gekostet. Und ohne zu sehr ins Detail zu gehen, bitte, Premierministerin Jacinda Ardern, wir brauchen Sie», meinte die Frau im Video.

Am selben Abend konnte die Polizei die Mutter festnehmen. Sie sei alleine in Wellington aufgefunden worden, berichtete «NZ Herald». Ihren grauen Toyota Camry hatten Beamten Stunden zuvor auf einem Parkplatz im Zentrum der Stadt entdeckt. Doch Lily und Pearl waren nicht bei ihr. Die Mutter weigerte sich bei ihrer Einvernahme durch die Polizei zu sagen, wo ihre Töchter seien.

Mutter versteckte Mädchen in Auckland

Ermittler und Ermittlerinnen durchsuchten im Zentrum von Wellington geparkte Fahrzeuge, die Polizei ging davon aus, dass Lily und Pearl sich irgendwo zwischen Auckland und Wellington befanden. Die Mutter habe sich in den letzten zwei Wochen über Facebook mit Leuten getroffen, und es sei möglich, dass sie Pearl und Lily bei einer dieser Personen gelassen habe, sagte Sergeant Kevan Verry. «Wir glauben, dass diese Kontaktpersonen möglicherweise irregeführt wurden oder sich der wahren Umstände in diesem Fall nicht bewusst sind.»

Tatsächlich fand die Polizei die Kinder in einem Vorort von Auckland. «Die Mädchen sind wohlauf und werden zu ihrer Familie zurückgebracht, die über diese Nachricht sehr erleichtert ist», sagte die Polizei. «Die Leute an der Adresse, an der die Mädchen gefunden wurden, unterstützen die Polizei bei den Ermittlungen. Dies ist ein Beispiel für die Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde und der Polizei, und ich bin sehr dankbar für die Hilfe der Öffentlichkeit, die dazu geführt hat, dass wir die Kinder finden konnten.»

Hast du Probleme mit deinen Eltern oder Kindern? Hier findest du Hilfe: Pro Juventute, Beratung für Kinder und Jugendliche, Tel. 147 Elternberatung, Tel. 058 261 61 61