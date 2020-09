Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, verlor ein Jaguar-Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen und krachte frontal in einen entgegenkommenden Mitsubishi.

Bei einem Unfall in Weisenheim am Berg verstarben drei Personen.

Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, ereignete sich am Samstag gegen 18 Uhr im deutschen Weisenheim am Berg in Rheinland-Pfalz ein Horror-Crash. Ein 28-jähriger Autofahrer geriet aus bisher ungeklärter Ursache ins Schleudern und krachte frontal in einen entgegenkommenden Mitsubishi.