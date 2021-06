Basel - Mutter hat sexuelle Belästigung von Kleinkind im Tram erfunden

Ende Mai habe ein älterer Mann in einem Tram der Linie 8 ein kleines Mädchen belästigt.

Am 26. Mai habe laut einer Medienmitteilung der Basler Staatsanwaltschaft ein älterer Mann in einem Tram der Linie 8 ein kleines Mädchen belästigt. Die Mutter des Kindes, die daneben stand, habe angefangen, den Mann anzuschreien. Trotzdem habe der Mann immer noch nicht vom Kleinkind abgelassen. Niemand von den anderen Fahrgästen soll reagiert haben. Die Mutter und das Kind hätten dann das Tram bei der Kaserne, der nächsten Haltestelle, verlassen. Eine sofortige Fahndung nach dem angeblichen Täter sei erfolglos geblieben.

Wie die «Basler Zeitung» (Bezahlartikel) am Dienstag schrieb, habe aber der beschriebene Vorfall so gar nie stattgefunden. Laut Peter Gill, Mediensprecher der Basler Staatsanwaltschaft, hätten die Ermittlungen und die Auswertung der Videoaufnahmen des Trams zwischenzeitlich ergeben, dass keine strafbare Handlung stattgefunden habe. «Man verschickt in dringenden Fällen zeitnah eine Medienmitteilung, um möglichst bald den mutmasslichen Täter zu ermitteln», erklärte Gill gegenüber der «BaZ».