Valencia: Heldin (4) wählt Notfall, um Mutter zu helfen

Das Gespräch mit einem vierjährigen Mädchen aus Valencia in Spanien wird die 32-jährige Ersthelferin Maria Guinot wohl nie vergessen: Die Kleine hatte am Montagabend die Notfallnummer gewählt, weil «etwas nicht in Ordnung mit meiner Mama ist». Guinot erkannte sofort an der Stimme, dass sie es mit einem Kind zu tun hatte.