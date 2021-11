Retterin in der Not – Mutter kann Medizin für Kind nicht bezahlen – Fremde hilft spontan

In der vergangenen Woche klagte Patricia Webers Tochter über starke Zahnschmerzen und musste deshalb notfallmässig zum Zahnarzt. Dieser verschrieb dem Mädchen ein Antibiotik um , welches in der Apotheke in Balsthal SO abgeholt werden musste. Nachdem Weber bereits die Zahnarztrechnung direkt bezahlt hatte, war sie nicht imstande, das Medikament z u finanzieren . Sie wusste, die Krankenkasse würde den Betrag nicht übernehmen.