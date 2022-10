USA: Mutter kettet Zwillinge (16) an und zwingt sie, ihren eigenen Urin zu trinken

1 / 6 Den 16-jährigen Zwillingen gelang die Flucht aus einem Haus, in dem sie gefesselt festgehalten worden waren. Screenshot/KHOU Ihre Mutter und deren Freund hielten die beiden in einer Waschküche fest und zwangen sie, ihren eigenen Urin zu trinken und ihre Fäkalien zu essen. Screenshot/KHOU

Darum gehts Im US-Bundesstaat Texas wurden zwei 16-Jährige unter unmenschlichen Bedingungen festgehalten und misshandelt.

Die beiden wurden sogar gezwungen, ihren eigenen Urin zu trinken und ihre Fäkalien zu essen.

Verantwortlich waren ihre Mutter und deren Freund, die mittlerweile festgenommen wurden.

In der texanischen Stadt Houston in den USA ist 16-jährigen Zwillingen – ein Bub und ein Mädchen – eine spektakuläre Flucht gelungen. Wie die «New York Post» schreibt, wurden die beiden von ihrer Mutter und deren Freund gefesselt und in einem Haus festgehalten.

Wie die Zwillinge gegenüber der Polizei angaben, hielt man sie in einer Waschküche mit Handschellen gefesselt gefangen. Die beiden wurden zudem gezwungen, ihren eigenen Urin zu trinken und ihre Fäkalien zu essen, wie Quellen gegenüber dem TV-Sender KHOU angaben.

Unterernährung und Verletzungen am ganzen Körper

Die 16-Jährigen konnten sich schliesslich von den Handschellen befreien und in das Haus eines Nachbarn flüchten. Nach der Flucht hatte der Bub mindestens einen gebrochenen Knochen, beide waren unterernährt und hatten Verletzungen an den Handgelenken von den Handschellen. Ausserdem hatten sie blaue Flecken, Schnitte und Narben am ganzen Körper.

«Sie sahen so abgemagert und gebrechlich aus – als hätten sie eine Menge durchgemacht», zitiert KHOU die Frau, die die beiden zu sich ins Haus liess. «Sie erzählten mir, dass ihre Mutter sie in der Waschküche eingesperrt hatte, nackt, an den Knöcheln gefesselt und mit Handschellen an den Handgelenken.»

«Wie kann eine Mutter ihren Kindern so etwas antun?»

«Sie bekamen nur ein Sandwich zu essen, wenn sie den ganzen Tag still waren, und wenn sie irgendeinen Lärm machten, bekamen sie gar nichts zu essen», so die Frau. «Wie kann eine Mutter ihren Kindern so etwas antun?»

Die Polizei hatte einen Fahndungsbefehl für die Mutter und deren Freund herausgegeben, die mit den fünf anderen Geschwistern der Zwillinge geflohen waren. Ein weiterer 18-jähriger Bruder wurde ebenfalls bei ihnen vermutet. Kurz darauf wurde das Paar in Baton Rouge, Louisiana, aufgespürt und festgenommen.

Nur ein Kind war bei dem Paar, als es verhaftet wurde. Die anderen vier wurden später wohlbehalten bei Verwandten in Louisiana gefunden. Alle sieben Kinder wurden nach Angaben der Behörden in die Obhut des Kinderschutzdienstes gegeben.