Italien: Mutter lässt kleine Tochter 6 Tage lang alleine – Nachbarin findet sie tot auf

Die italienische Polizei hat am Donnerstag die 36 Jahre alte Alessia Pifferi festgenommen, nachdem Stunden zuvor ihre 18 Monate alte Tochter Diana tot in ihrem Kinderbett entdeckt worden war. Eine Nachbarin Pifferis hatte das leblose Kind gefunden und die Behörden alarmiert.

Alessia Pifferi war vergangenen Donnerstag von Mailand in die Provinz Bergamo gereist, um ihren Freund zu besuchen – die kleine Diana hatte sie sechs Tage alleine in der Wohnung zurückgelassen. Bei der ersten Einvernahme durch die Polizei gab die Mutter zu, dass sie wusste, «dass das Kind sterben könnte».

Hat die Mutter ihr Baby vor der Abreise betäubt?

Pifferi hatte vor genau einer Woche ihre Wohnung an der Via Parea 16 in Mailand verlassen, ihr Kind liess sie in seinem Bettchen zurück. Sie liess ihm nur zwei Babyflaschen da – eine mit Milch und eine mit Benzodiazepin, einem starken Beruhigungsmittel. Ihren Freund log Pifferi an: Sie habe die Kleine bei ihrer Schwester gelassen.