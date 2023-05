Auenstein AG: Frau schälft an Steuer ein und prallt gegen Hauswand – Kind (1) war auch im Auto

Die Frau fuhr in eine Hauswand. Mit an Bord des Fahrzeugs war ihr einjähriges Kind.

Schreckmoment für eine übermüdete Mutter: Am Montagabend gegen 20.30 Uhr fuhr eine 27-jährige Autofahrerin von Wildegg AG her kommend durch Auenstein AG. Mit an Bord des Fahrzeugs war ihr einjähriges Kind.