Krankenkasse streicht Beiträge

Mutter mit krankem Sohn gerät in finanzielle Nöte

Weil er 20 geworden ist, ist für den körperlich beeinträchtigten Sohn einer Solothurnerin nicht mehr die IV, sondern die Krankenkasse zuständig. Doch diese zahlt nur noch die Hälfte der Transportkosten. Ein Crowdfunding verschafft Zeit.

«Widerspricht UNO-Behindertenrechtskonvention»

Die Solothurnerin ist von der Spendenaktion überwältigt: «Das haut mich aus den Socken», so Hasler. «Die Anteilnahme berührt mich extrem – so viele Leute haben etwas beigesteuert; und dabei herrscht ja für viele selbst Krisenzeit.» Mit dem Geld können die Kosten für den Fahrdienst für einige Monate beglichen werden. Was die Reha angehe, so werde sie bei der Krankenkasse nochmals intervenieren.