Tutanchamun-Ausstellung

Mutter muss für Baby 5.60 Franken Eintritt bezahlen

Eine Mutter musste Eintritt bezahlen, damit sie ihr sieben Wochen altes Baby in die Tutanchamun-Ausstellung in Zürich mitnehmen durfte. Sie findet das familienfeindlich.

Die beliebte Ausstellung wollte eine Leserreporterin am Dienstag mit ihren drei kleinen Kindern besuchen. Die Vorfreude wurde jedoch getrübt. (Symbolbild)

Der König von Ägypten weilt gerade in Zürich. Zumindest sein Grab und die hinterbliebenen Schätze. Rund 1000 Rekonstruktionen des Schatzes können in der Halle 622 bestaunt werden. Die beliebte Ausstellung wollte eine Leser r eporterin am Dienstag mit ihren drei kleinen Kindern besuchen.