Aargau  – Mutter muss ihren Sohn impfen lassen, obwohl sie das nicht will

Was geschieht, wenn sich Eltern nicht einigen können, ob ihr Kind geimpft werden soll oder nicht?

Sie haben das gemeinsame Sorgerecht für ihren Sohn im Kindergarten, der Vater möchte ihn gegen Kinderkrankheiten impfen lassen, die Mutter wehrt sich dagegen. Die Eltern konnten sich in der Frage nicht einigen, was den Vater dazu brachte, ein Gericht darum zu bitten, dass es doch über diese Frage entscheiden solle, wie die Zeitungen von CH Media berichtet.

Ersturteil auf Basis Bundesgericht

Der Fall landete alsdann vor einem Familiengericht. Und dieses wies die Mutter an, den Jungen impfen zu lassen, konkret gegen Diphtherie und Tetanus, gegen Masern, Mumps und Röteln sowie gegen Pneumokokken. Würde sie dies verweigern, wäre die Maximalstrafe eine Busse von 10’000 Franken. Dabei stützte sich das Familiengericht auf einen Leitentscheid des Bundesgerichts.

Die Mutter wollte diesen Entscheid nicht akzeptieren und zog den Fall Mitte Oktober 2021 weiter. Sie führte in ihrer Beschwerde an, eine Impfung sei eine Körperverletzung und führte bei beinahe allen Impfungen an, dass die von ihr beschriebenen Nebenwirkungen und Gefahren den Nutzen bei weitem übersteige.