Wien : Mutter nimmt Kind an der Leine mit in den Fast-Food-Laden

Eine Wienerin hatte ihr Kind mit einer Kinderleine im Griff. Bei Expertinnen und Experten ist dieses Hilfsmittel umstritten.

Diese skurrile Szene spielte sich in Wien in einem Fast-Food-Lokal ab.

Für diesen kleinen Bub gab es am Donnerstag kein Entkommen. Seine Mutter führte ihn gut gesichert an einer Leine durch die Filiale einer beliebten Fast-Food-Kette in Wien. Die Frau mit ihrem Sohn an der neongelben Leine sorgte für einige schiefe Blicke.