Zukunftstag : Mutter postet Bild von «arbeitendem» Sohn (10) – und erntet Shitstorm

Eine Mutter aus Épalinges VD postet Bilder ihres Sohnes am Zukunftstag – und wird auf Social Media stark kritisiert. Die Argentinierin rechnete nicht damit, dass der traditionelle Schweizer Aktionstag für Kinder in ihrer Heimat missverstanden wird.

1 / 5 Der zehnjährige Sohn der Argentinierin Gabriela Kresta nahm am 10. November 2022 am Schweizer Zukunftstag teil. Twitter/Heidi Argenta Die Mutter, die seit neun Jahren in Épalinges VD wohnt, postete zwei Bilder auf Twitter, die meisten Reaktionen waren positiv. Instagram / Heidi Argenta Doch nicht alle: «In Europa am Toiletten reinigen. Viel Erfolg», meinte eine Person. Twitter/Heidi Argenta

Darum gehts Eine Mutter nahm ihren jüngsten Sohn am Zukunftstag zu ihrer Arbeit mit.

Freudig veröffentlichte sie Bilder auf Twitter.

Doch nicht alle Menschen reagierten auf den Schweizer Aktionstag positiv.

Eine Mutter aus Épalinges VD erlebte eine fiese Überraschung, nachdem ihr zehnjähriger Sohn am Zukunftstag teilnahm. Gabriela Kresta stammt aus Argentinien und wohnt seit neun Jahren in der Schweiz. Am Donnerstag nahm sie ihr Kind mit zur Arbeit, der Primarschüler sollte mit ihr im Fünf-Sterne-Hotel, in dem sie als Managerin arbeitet, im Rahmen des Zukunftstages kleine Jobs übernehmen.

Mal mit Handtüchern, mal mit einem Mopp in der Hand posierte der Kleine stolz vor der Kamera seiner Mutter. «Heute ist der Tag im Jahr, an dem alle Kinder in der Schweiz zwischen zehn und zwölf Jahren statt in die Schule zu gehen, irgendwo ‹arbeiten› müssen, um die Berufe und die Arbeitswelt kennen zu lernen. Ich habe ihn ins Hotel gebracht, er war schon im Housekeeping, jetzt in der Instandhaltung und dann an der Rezeption. Er stellt uns eine Menge Fragen», schrieb die 46-jährige Mutter auf Spanisch zu den beiden veröffentlichten Fotos auf Twitter. Sie rechnete nicht damit, einen Shitstorm zu ernten.

«Kinder sollen nur spielen und lernen – nicht arbeiten»

«In Europa am Toiletten reinigen. Viel Erfolg», kommentierte eine Person – offenbar aus Argentinien – den Post ironisch. Ein weiterer Landsmann meinte, Krestas Sohn sei weder am Spielen noch am Lernen – «die zwei einzigen Dinge, die ein Kind tun müsste.» Der User fügte hinzu: «Nenne es, wie du willst, aber das nennt sich Arbeit.» Natürlich würde sich ihr Sohn freuen, schliesslich sei er zu jung, um zu begreifen, was es bedeute.

Noch radikaler war der Kommentar einer Nutzerin: «Ich finde das nicht richtig. Das ist Teil eines liberalen Plans, Kinder zu Erwachsenen zu machen.» Die Userin sieht sogar einen Zusammenhang mit Pädophilen, die dadurch «ihre Neigungen befriedigen» würden.

Wie Gabriela Kresta zu 20 Minuten sagt, sei sie von den Reaktionen sehr überrascht. «Als ich die Bilder postete, ging es mehr darum, etwas Schönes zu teilen, und nicht eine Polemik zu starten.» Die Idee des Zukunftstages, etwas, das es in Argentinien nicht gibt, findet die Mutter grossartig. Tatsächlich ist auch die Mehrheit der Kommentare auf ihren Beitrag positiv. Viele Landsleute sind der Meinung, dass der Zukunftstag eine «positive Arbeitskultur schafft.» Eine Nutzerin ist begeistert: «Ich liebe diese Idee. Die Schweiz ist nicht ohne Grund so, wie sie ist.»