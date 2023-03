Gossau: Mutter ruft Sohn vor Gefängnis zu – Busse kassiert

Der Sohn sass in Zelle 5 im Gefängnis in Gossau SG.

An einem Freitag Mitte Januar, kurz vor Mittag, erschien eine Spanierin (61) vor dem Gefängnis in Gossau SG. Dort sass ihr Sohn in Zelle 5. Die Frau schien Kommunikationsbedarf zu haben: Sei rief ihrem Sohn mehrmals etwas zu. Das ist aber nicht erlaubt, was der Mutter auch mitgeteilt wurde.