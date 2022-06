Strafgericht Baselland: Mutter schuldig gesprochen, Sohn rächt sich mit Faustschlag beim Ex-Stiefvater

Als er am 21. März 2018 zur polizeilichen Befragung erschien, fiel der heute 56-Jährige aus allen Wolken. Seine damals Noch-Frau bezichtigte ihn der Vergewaltigung, sexuellen Nötigung und noch weiterer Übergriffe. «Ich wurde mit Dutzenden wirren Vorwürfen konfrontiert, darauf war ich nicht vorbereitet», gab er am Dienstag Einzelrichter Robert Karrer zu Protokoll. Vor dem Baselbieter Strafgericht endete für den Mann ein jahrelanger Justiz-Albtraum.

Die Verhandlung endete vor dem Gerichtsgebäude indes unrühmlich und blutig. Der 18-jährige Sohn der Verurteilten eilte auf den Ex-Stiefvater zu und schlug ihn unvermittelt mit einem platzierten Schlag auf die Brille zu Boden. Der Wettkampfboxer rächte so die Verurteilung seiner Mutter. Er mache schon seit er 14 sei Probleme, so der siegreiche Privatkläger. Er sei auch schon mehrfach ihm gegenüber gewalttätig geworden.

Er ahnte, dass seine Ex-Frau etwas plant

Heimliche Aufzeichnungen verwertbar

Für seinen Mandanten sei das eine äusserst belastende Situation gewesen, führte sein Anwalt Nicolas Roulet aus. Da habe es schiefe Blicke gegeben, Erklärungsnot bei Elterngesprächen in der Schule, die Wegweisung vom Haus, da bleibe einfach immer etwas hängen. «Das ist nichts Lapidares, Vergewaltigung ist ein wahnsinnig schwerwiegender Vorwurf.» Ein Vorwurf, von dem die Ex-Frau notabene von Anfang an gewusst habe, dass er nicht zutrifft. «Sie hätte in Kauf genommen, dass es zu einer Verhaftung kommt, was bei diesem Tatvorwurf nicht selten ist.»