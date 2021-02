«Von 500 Schulen mussten wir 2 schliessen»

Für die Präsidentin der Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) und Zürcher Bildungsdirektorin, Silvia Steiner, ist Fernunterricht derzeit noch nicht angezeigt.

Frau Steiner, Eltern sammeln auf einer Website Covid-Fälle an Schulen. Warum gibts keine offizielle Statistik der EDK oder des BAG? Hat überhaupt jemand schweizweit den Überblick?

Die Kantone sind dafür zuständig, bei Covid-Fällen an ihren Schulen lokal zu handeln und das Infektionsgeschehen an Schulen zu verfolgen. Sie verfügen entsprechend über Zahlen zu Covid-Ansteckungen von Kindern und Jugendlichen auf kantonaler Ebene via ihre Gesundheitsdienste und Statistikabteilungen.

Ändern die in den letzten Tagen und Wochen sich häufenden Mutationsfälle an Schulen etwas an Ihrer Risikoeinschätzung?

Die Kantone beobachten die auftretenden Covid-Fälle an Schulen laufend und treffen Massnahmen zur Eindämmung des Virus. Dank guter Schutzkonzepte konnten die Schulen bisher eine unkontrollierte Verbreitung des Virus verhindern. Im Kanton Zürich etwa sind in der letzten Kalenderwoche 233 Kinder im Volksschulalter (4 bis 15 Jahre) positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das entspricht 0,13 Prozent der Gesamtbevölkerung im gleichen Alter.

Müsste man angesichts der Mutation auf Fernunterricht umstellen?

Fernunterricht ist für uns nach wie vor die Ultima Ratio. Vorher sollten andere Massnahmen ergriffen werden, wie beispielsweise eine Ausweitung der Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler oder eine Reduktion der Personendichte durch alternative Lehr- und Lernformen.

Wann ist die Grenze erreicht, wo Sie sagen würden: «Wir müssen den Schulbetrieb einstellen?»

Diese Frage ist mit Bezug auf die Anzahl der Ansteckungen letztlich durch die Gesundheitsbehörden zu beantworten. Aus schulischer Sicht ist eine Grenze erreicht, wenn der Unterricht aufgrund von ausgedehnten Quarantäneanordnungen nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Von rund 500 öffentlichen Volksschulen im Kanton Zürich war das bislang erst in zwei Fällen nötig. Da macht es Sinn, lokal zu reagieren.