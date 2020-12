Horror-Ermittlung in Schweden : Mutter soll Sohn fast 30 Jahre lang in dunkler Wohnung isoliert haben

Ein heute erwachsener Mann wurde im Alter von 12 Jahren von der eigenen Mutter weggesperrt. Gegen sie wird wegen Freiheitsberaubung und Körperverletzung ermittelt.

via REUTERS

Die Polizei hat eine 70-jährige Frau in Stockholm festgenommen. (Symbolbild)

In Schweden steht eine 70-jährige Frau unter Verdacht, ihren Sohn jahrzehntelang isoliert zu haben. Die Zeitung «Expressen» berichtete am Montagabend, eine Verwandte habe den heute 41-jährigen Mann in der völlig verwahrlosten Wohnung gefunden. Er sei von der Aussenwelt abgeschnitten gewesen sein, seit er zwölf Jahre alt gewesen sei.