Aktualisiert 17.05.2020 13:22

Reiden LU

Mutter sorgt sich nach Corona-Fall an Schule um ihren Sohn (15)

Die Schule in Reiden LU informierte die Eltern der Schüler der siebten Klassen darüber, dass es dort einen Corona-Fall gibt. Jetzt kritisiert eine Mutter eines anderen Oberstufenschülers, dass nicht sämtliche Eltern der Schule ins Bild gesetzt wurden.

von Martin Messmer

1 / 3 In einer siebten Klasse der Oberstufe in Reiden LU wurde ein Schüler positiv auf Covid-19 getestet. Er ist jetzt isoliert. wikimedia Mit diesem Schreiben wurden die Eltern aller Schüler der siebten Klassen an den Oberstufen informiert. ZVG Eine Quarantäne wurde in Reiden vom Kantonsarzt nicht angeordnet. Wikipedia

Darum geht es In Reiden LU ist ein Schüler einer siebten Sekundarklasse an Covid-19 erkrankt.

Die Gemeinde und der Kanton bestätigten den Fall auf Anfrage.

Auch in Cham ZG wurde in der ersten Schulwoche seit der Lockerung des Lockdowns ein Corona-Fall bekannt.

«Information Covid-19 / Geht an: Eltern von Lernenden 7. Schuljahr»: So lautet die Betreffzeile eines Infoschreibens, das die Schule Reiden verfasst hatte. Darin werden die erwähnten Eltern in Kenntnis gesetzt, dass «ein Schüler der 1. Oberstufe positiv auf das Covid-19 getestet worden ist. Der Schüler befindet sich in Isolation und die Schule Reiden steht in engem Kontakt mit dem Kantonsarzt sowie der Dienststelle Gesundheit und Sport».

Für die Schule Reiden ergebe sich daraus keine unmittelbare Konsequenz, «dies in Absprache mit dem Kantonsarzt und im Einklang mit den Richtlinien des Bundes», heisst es weiter. Man halte sich an die BAG-Vorgaben.

Die Mutter eines Sohnes, der in der gleichen Schule eine achte Klasse besucht, ist nun verunsichert. Dies, weil sie nicht informiert worden sei und nur deshalb vom Corona-Fall an der Schule ihres Sohnes erfuhr, «weil ein Screenshot des Schreibens» von einer Drittperson verschickt wurde. «Ich finde, die Schule Reiden hätte alle Eltern und nicht nur jene der betroffenen siebten Klassen informieren müssen», sagt die Mutter.

Mutter will zunächst mit Lehrperson reden

Sie fürchtet nun um die Gesundheit ihre Sohnes (15). Sie wisse aber noch nicht abschliessend, wie sie weiter vorgehen soll. Sie werde am Montag die Lehrperson ihres Sohnes anrufen. Die Mutter sagt weiter, dass sich an der Schule die Acht- und Neuntklässler ein Schulzimmer mit siebten Klassen teilen. Auch ihr Sohn fühlt sich derweil nicht wohl vor dem Schulstart am Montag, wie er zu 20 Minuten sagt.

Fall ist offiziell bestätigt

Der für Bildung zuständige Gemeinderat in Reiden bestätigte den Corona-Fall an der Oberstufe in seiner Gemeinde. Für detaillierte Auskünfte verwies er an Schulleiter Timo Helfenstein. Dieser sagte auf Anfrage, bei der Kommunikation der Corona-Erkrankung eines Schülers habe man sich an die Empfehlungen des Kantonsarztes gehalten und deshalb «nicht allzu offensiv kommuniziert, auch aus Datenschutzgründen».

Eine Quartantäne der siebten Klasse habe der Kantonsarzt nicht angeordnet, dies wäre auch gar nicht in der Kompetenz einer Schulleitung, sondern eben in jener des Kantonsarztes. Natürlich hätte man sofort informiert, wenn eine Quarantäne nötig gewesen wäre, so der Reidener Schulleiter. Nun aber könnten die Schüler der betroffenen siebten Klasse am Montag zum Unterricht kommen.

Die Dienststelle Gesundheit und Sport des Kantons Luzerns bestätigte am Sonntag auf Anfrage, dass sich «für die Schule Reiden im Einklang mit den Richtlinien des Bundes und den Vorgaben der Dienststelle Volksschulbildung keine weiteren unmittelbaren Massnahmen» ergeben würden. Man stehe in engem Kontakt mit der Schulleitung, welche für die interne Kommunikation verantwortlich zeichne. Die «engen Kontaktpersonen» des Schülers seien «gemäss Vorgaben des Bundes im Rahmen des Contact Tracing eruiert und unter Quarantäne gestellt» worden.

Schule kann bei besorgten Eltern Kulanz walten lassen

Schulleiter Helfenstein sagte weiter, natürlich verstehe er es, wenn Eltern nun verunsichert seien wie jene Mutter des Achtklässlers. Er bestätigt auch, dass es möglich sei, dass andere Klassen der Oberstufen die gleichen Räume benutzen, wie sie der an Corona erkrankte Schüler benutzt hatte; «das ist gar nicht anders möglich, da im Kanton Luzern weiter nach Stundenplan unterrichtet wird». Er verweist aber auf das Schutzkonzept, das unter anderem auch die Desinfektion von Oberflächen in Schulzimmern vorsehe. Dennoch sagt Helfenstein: «Eltern, die sich Sorgen machen, können sich an die Schulleitung wenden, um das Gespräch zu suchen. Von den kantonalen Dienststelle Volksschulbildung ist uns auch geraten worden, während den ersten zwei Wochen Präsenzunterricht, welche eine Repetitonsphase des vergangenen Fernunterrichtes ist, derzeit bei Dispensationsgesuchen kulant zu sein, wenn Eltern aus Furcht ihre Kinder derzeit vorübergehend nicht zur Schule gehen lassen möchten.»

Auch an der Schule in Cham gibts Corona-Fall Am Freitag wurde bekannt, dass es auch in Cham ZG eine Schülerin der Sekundarstufe 1 einen Corona-Fall gab. Sie besuchte vom 11. bis am Vormittag des 13. Mai den Unterricht, berichtete die «Luzerner Zeitung». Wie in Reiden LU wurde auch in Cham ZG die Klasse nicht unter Quarantäne gestellt, die Schülerin wurde aber isoliert. Im Zeitungsbericht heisst es, laut dem Kantonsarzt sei die Schülerin in der erwähnten Zeitspanne mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht mehr ansteckend gewesen, da die Ansteckung bei ihr vermutlich schon vor mehreren Wochen erfolgt sei. Dies habe ein sofort eingeleitete Contact Tracing gezeigt.