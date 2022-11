Nordrhein-Westfalen : Mutter sperrte Maria (8) ihr ganzes Leben lang in der Wohnung ein

Am 23. September änderte sich alles für das achtjährige Mädchen Maria: An jenem Tag durchsuchten Polizei und Jugendamt das Haus ihrer Grosseltern im nordrhein-westfälischen Attendorn und fanden sie im Haus vor. Über sieben Jahre soll sie dort gelebt haben, ohne die Wohnung jemals verlassen zu haben. Bei ihrer Untersuchung in der Kinderklinik in Siegen sagte das Mädchen, es habe noch nie einen Wald gesehen und sei noch nie auf einer Wiese gesessen. Auch in einem Auto war sie noch nie mitgefahren. «Alles ist so gross, es gibt so viel Platz», habe das Kind staunend gesagt. Bisher habe Maria vor allem in einem Zimmer bei verschlossener Tür gelebt, so die Behörden laut dem «Sauerlandkurier». Das Mädchen wurde sofort in einer Pflegefamilie untergebracht.