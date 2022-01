Kanton Bern – Mutter steckt sich und ihre Kinder absichtlich mit Corona an

Eine Frau infizierte sich per Stäbchen selber mit dem Coronavirus. (Symbolbild)

Eine Frau im Kanton Bern steckte sich und ihre Kinder absichtlich mit dem Coronavirus an. Ihren Entscheid begründet sie gegenüber den Tamedia-Zeitungen damit, dass sie Allergikerin sei und sich darum nicht gegen das Virus impfen lassen könne. Als es eine Infektion in ihrem privaten Umfeld gab, wollte sie sich diese zunutze machen. Sie organisierte sich benutzte Stäbchen, die sie in ihre Nase steckte.