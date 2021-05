Aadorf - Mutter sucht für ihren Sohn ein Töffli und wird mit Spende überrascht

Er will damit mit Freunden auf Ausflüge gehen.

Der 14-jährige Sohn von Sandy aus Aadorf hat einen grossen Wunsch: Er möchte ein Töffli. Seine Mutter erklärt: «Sieben gute Freunde von ihm haben ein Töffli bekommen. Mein Sohn möchte mit ihnen zusammen Ausflüge machen und deshalb auch eins haben.» Doch das Budget der alleinerziehenden Mutter von drei Kindern ist beschränkt. Sie will aber den Wunsch ermöglichen und hat deshalb in einer regionalen Facebook-Gruppe einen Beitrag verfasst. «Da er den grössten Teil selber zahlen muss, suche ich für ihn ein günstiges Töffli, das aber fahrbereit ist. Hat vielleicht jemand eines zum Verkaufen?», so die Worte der 42-Jährigen.