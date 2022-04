Angriff auf Odessa : Mutter teilt ihr Glück auf Insta, dann werden sie und ihr Baby von Raketen getötet

Beim russischen Raketenangriff auf Odessa kamen Valerie Glodan und ihre drei Monate alte Tochter Kira ums Leben. Glodan war in den sozialen Medien aktiv, wo sie ihr Mutterglück mit der Welt geteilt hatte.

Eine Mutter und ihr drei Monate altes Baby gehörten zu den acht Menschen, die am Samstag bei einem russischen Raketenangriff auf die Millionenstadt Odessa getötet wurden. Die Mutter, die in lokalen Berichten als Valerie Glodan identifiziert wurde, hatte erst vor wenigen Wochen in den sozialen Medien gepostet, dass sie seit der Geburt ein «neues Glücksgefühl» erlebt habe. Der Name ihrer Tochter war Kira. «Das waren die besten 40 Wochen meines Lebens. Unser Mädchen ist jetzt einen Monat alt. Papa hat ihr ihre ersten Blumen geschenkt. Es ist eine ganz neue Ebene des Glücks», schrieb sie auf Instagram.



Nach Angaben der ukrainischen Behörden schlugen zwei russische Raketen in eine Militäreinrichtung und in zwei Wohngebäude ein. Neben den mindestens acht Todesopfern seien mehr als ein Dutzend Zivilistinnen und Zivilisten bei dem Angriff verletzt worden, sagte der Stabschef des Präsidenten, Andriy Yermak.